İngiltere'de artık gıda satan süpermarket açıldı

İngiltere'de süpermarketlerin reyonlardan indirip çöpe attığı ancak hâlâ son kullanma tarihi geçmemiş gıdalar yeni açılan bir gıda marketinde tekrar satışa sunuluyor. Ürünlerin fiyatını ise müşteri belirliyor.

İngiliz Independent gazetesi özellikle ailesinin gıda ihtiyacını karşılayamayanların yeni açılan ve artık gıda satan marketten faydalanacağını yazdı.

Artık gıda marketleri ilk olarak Danimarka'da açılmıştı. Yeni marketler sayesinde ülkede gıda artığı son 5 yılda yaklaşık yüzde 25 azaldı.

Kronik ağrı teşhisi konulan Kirsty Rhodes'un kocası, işi bırakıp çocuklara bakmak zorunda kaldığını ve ailenin gelirinin yarı yarıya azaldığını ifade ediyor.

Kirsty ise "Depo bu son bir ayda gerçekten hayatımızı kurtardı" diyor.

Rhodes ailesi marketten makarna, meyve suyu, makarna sosu, tatlı, meyve, sebze ve salata aldıklarını söylüyor.

Kirsty, "Bir keresinde bebek sütü bile bulabilmiştik. 7 aylık bir bebeğimiz var, çok işimize yaradı" diyor ve süpermarkette kendi reçelini yapmak isteyenlere ders vermeyi planladığını belirtiyor.

Artık gıda marketinin kurucusu Adam Smith her şehirde böyle bir süpermarket açmak istiyor.

The Real Junk Food Project, süpermarketlerde satılmadığı takdirde atılacak olan ürünleri topluyor ve bazı şehirlerde 'istediğini öde' temalı kafelerde artık yiyeceklerden yaptığı yemekleri satıyor ve paylaşıyor.

Smith ise "Gönüllülere ihtiyacımız var. Sürücülere, taşımacılara, rafları düzenleyecek insanlara, temizlikçilere... İnsanların yardım edebilmesi için birçok yol var" diyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yayımlanan Evening Standard gazetesinin yaptığı bir araştırmaya göre, süpermarketler yılda yaklaşık 300 milyon dolarlık yiyeceği atıyorlar.