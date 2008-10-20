İngiltere'de arşivden 'UFO' çıktı

İngiltere'de başkent Londra'nın Heathrow Havaalimanı devlet arşivlerinin bugün açıklanan kısmında, 1991'de İtalyan Alitalia uçağının "UFO" gördüğü iddiasına yer verilmiş.21 Nisan 1991'de Alitalia havayolları kaptan pilotu Achille Zaghetti, Milano'dan Londra'ya inerken, pilot kabininden, tuhaf bir şekilde seyreden pırıltılı nesne gördü. İkinci pilota bunu takip etmesini isteyen Kaptan Pilot Zaghetti, 10 mil kadar uzaktaki nesnenin kaybolduğunu söyledi.Londra "hava kontrol merkezi"nin yeni açıklanan kayıtlarına göre, iki Amerikan savaş pilotu da 1957'de İngiltere semalarında tanımlanamayan uçan nesne (UFO) gördü. Bugün 77 yaşında olan savaş pilotu Milton Torres'in kaydına göre, SSCB ile Soğuk Savaş yıllarında, olası tehlikeye karşı havadan havaya füzeler uçaktan ateşlenmeye hazır duruma getirildi. Saniyeden daha az bir zaman diliminde roketlerin ateşlenmesinden vazgeçildi. Ardından nesne çok yüksek bir hızla uzaklaştı. 1991 haziran ve temmuz aylarında Dan Air'in Boeing 737 uçağı ile Brittania Airways'in Boeing 737 uçağı, 100 metre kadar yaklaşan garip nesneyle karşılaştı.UFO hadiselerinin büyük kısmının uçan balon veya uçurtma olduğu tespit edildi. İngiliz devlet arşivi birkaç yıl içinde "160 kuşkulu UFO vakası" yayınlanacağını duyurdu.