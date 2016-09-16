İngiltere'de AB ve göçmen karşıtı UKIP'e kadın lider

Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) liderliğine Diane James seçildi.

Seçimde Diane James 8,451, en yakın rakibi Lisa Duffy ise 4,591 oy aldı.

İngiltere'de sağlık sektöründe çalışan eski iş kadını James, daha önce partisinin içişleri sözcülüğünü yapmıştı.

Avrupa Parlamentosu üyesi James liderlik yarışının favorisi olarak görülüyordu.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan referandumda, ülkenin AB'den ayrılma kararı (Brexit) alınmıştı.

Ülkede geçen yıl yapılan seçimlerde de oyunu en çok artıran partilerden biri de UKIP olmuştu.

UKIP'ten önce 2014'te İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP), bu yaz referandum sonrası da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanmlıklarına kadın siyasetçiler seçilmişti.

Nicola Sturgeon, İskoçya'nın Birleşik Krallık'ta kalması ile sonuçlanan referandum sonrası SNP lideri ve İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı; Theresa May ise David Cameron'ın AB referandumu sonrası istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti lideri ve Birleşik Krallık Başbakanı olmuştu.