İngiltere'de AB karşıtları önde



İngiltere'nin AB üyesi olarak kalıp kalmayacağını belirleyecek olan referandum 23 Haziran tarihinde yapılacak. Referandum sonuçları tüm Avrupa'da merakla beklenirken, ülkede yapılan iki ayrı kamuoyu araştırması şu anda AB karşıtlarının önde olduğunu ortaya koydu.

ICM kamuoyu araştırma şirketi tarafından internette yapılan ankete göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunanların oranı yüzde 47; AB'de kalınması gerektiğini savunanların oranı ise yüzde 44 dolayında. Aynı şirketin telefonla yaptığı anket de benzer sonuçlar ortaya koydu. Telefon anketine göre, AB'den çıkmayı savunanların oranı yüzde 45 iken, kalmayı savunanların oranı ise yüzde 42 olarak tespit edildi. İnternet anketinde kararsızların oranı yüzde 9, telefon anketinde ise yüzde 13 oldu.

"Kontrolsüz göç etkili oldu"

Şirketin yöneticisi Martin Boon, "Guardian" gazetesine açıklamasında, anketlerin yerleşik algıları yerle bir ettiğini söyledi. Başbakan David Cameron'un seçim kampanyalarının eski yöneticisi Lynton Crosby, "Daily Telegraph" gazetesine verdiği demecinde ise "göçün kontrol edilmesinde yaşanan eksikliklerin" bu sonuçlar üzerinde büyük bir rolü olduğunu belirtti. Geçen hafta açıklanan resmi istatistiklere göre, İngiltere'ye geçen yıl 333 bin kişi göç etti.

İngiltere'de düzenlenen son altı anketin ortalamasına göre, ülkede AB yanlılarının oranı yüzde 51 iken, AB'den ayrılmayı savunanların oranı ise yüzde 49.