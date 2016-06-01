T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'de AB karşıtları önde

Haziran ayında AB üyeliğini oylamaya hazırlanan İngiltere'de yapılan iki ayrı kamuoyu araştırması, AB karşıtlarının önde olduğunu ortaya koydu.

01 Haziran 2016 00:08


İngiltere'nin AB üyesi olarak kalıp kalmayacağını belirleyecek olan referandum 23 Haziran tarihinde yapılacak. Referandum sonuçları tüm Avrupa'da merakla beklenirken, ülkede yapılan iki ayrı kamuoyu araştırması şu anda AB karşıtlarının önde olduğunu ortaya koydu.

ICM kamuoyu araştırma şirketi tarafından internette yapılan ankete göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunanların oranı yüzde 47; AB'de kalınması gerektiğini savunanların oranı ise yüzde 44 dolayında. Aynı şirketin telefonla yaptığı anket de benzer sonuçlar ortaya koydu. Telefon anketine göre, AB'den çıkmayı savunanların oranı yüzde 45 iken, kalmayı savunanların oranı ise yüzde 42 olarak tespit edildi. İnternet anketinde kararsızların oranı yüzde 9, telefon anketinde ise yüzde 13 oldu.

"Kontrolsüz göç etkili oldu"

Şirketin yöneticisi Martin Boon, "Guardian" gazetesine açıklamasında, anketlerin yerleşik algıları yerle bir ettiğini söyledi. Başbakan David Cameron'un seçim kampanyalarının eski yöneticisi Lynton Crosby, "Daily Telegraph" gazetesine verdiği demecinde ise "göçün kontrol edilmesinde yaşanan eksikliklerin" bu sonuçlar üzerinde büyük bir rolü olduğunu belirtti. Geçen hafta açıklanan resmi istatistiklere göre, İngiltere'ye geçen yıl 333 bin kişi göç etti.

İngiltere'de düzenlenen son altı anketin ortalamasına göre, ülkede AB yanlılarının oranı yüzde 51 iken, AB'den ayrılmayı savunanların oranı ise yüzde 49.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HaziranAvrupaMartin BoonDavid CameronLynton CrosbyTelegraph34;Deutsche Welle Türkçe AFP/DW/BÖ/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24