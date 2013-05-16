İngiltere'de 7 milyon yetişkin interneti bilmiyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, ülkede yaşayan 7 milyon yetişkinin hayatlarında bir kez bile internet kullanmadıklarını ortaya koydu. Yapılan araştırmada, 16-24 yaş kullanıcıları içeren grubun yüzde 97.1’sinin üç ay içinde ez bir kez internet kullandıkları belirlendi. Öte yandan, 75 yaş ve üstü internet kullanıcılarda bu oran yüzde 34.3 olarak belirdi.

İngiltere’de 7 milyon yetişkinin hayatlarında bir kez bile internete girmedi. Araştırmada, her ne kadar 7 milyon yetişkinin internete hiç girmediği ortaya çıksa da, 75 yaş ve üstü internet kullanıcı sayısının, 2011’de yüzde 3.6 iken 2012 sonunda yüzde 30.7’ye fırladığı belirtildi. Araştırmada, en genç kullanıcılardan en yaşlılara kadar internet kullanımında çok az bir azalma olduğu da ifade edildi.

ntvmsbc'nin Guardian’a dayandırdığı haberine göre, elde edilen sonuçlarda, İngiltere’de 55 yaşa kadar erkek ve kadın internet kullanıcıları arasında bir denge olduğu görülürken, 55 yaşından itibaren kadın kullanıcı sayısı daha hızlı azalıyor. En yaşlı kullanıcı grubunda ise erkeklerin yüzde 43.7 kullanım oranına karşılık kadınların internete erişimi yüzde 27.3.

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ortalama internet kullanımı en yüksek olan ülke.