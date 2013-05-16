T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İngiltere'de 7 milyon yetişkin interneti bilmiyor

Yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere 7 milyon yetişkinin hayatlarında bir kez bile internete girmemesine rağmen, AB ülkeleri arasında ortalama internet kullanımı en yüksek olan ülke

16 Mayıs 2013 13:18

İngiltere’de yapılan bir araştırma, ülkede yaşayan 7 milyon yetişkinin hayatlarında bir kez bile internet kullanmadıklarını ortaya koydu. Yapılan araştırmada, 16-24 yaş kullanıcıları içeren grubun yüzde 97.1’sinin üç ay içinde ez bir kez internet kullandıkları belirlendi. Öte yandan, 75 yaş ve üstü internet kullanıcılarda bu oran yüzde 34.3 olarak belirdi.

İngiltere’de 7 milyon yetişkinin hayatlarında bir kez bile internete girmedi. Araştırmada, her ne kadar 7 milyon yetişkinin internete hiç girmediği ortaya çıksa da, 75 yaş ve üstü internet kullanıcı sayısının, 2011’de yüzde 3.6 iken 2012 sonunda yüzde 30.7’ye fırladığı belirtildi. Araştırmada, en genç kullanıcılardan en yaşlılara kadar internet kullanımında çok az bir azalma olduğu da ifade edildi.

ntvmsbc'nin Guardian’a dayandırdığı haberine göre, elde edilen sonuçlarda, İngiltere’de 55 yaşa kadar erkek ve kadın internet kullanıcıları arasında bir denge olduğu görülürken, 55 yaşından itibaren kadın kullanıcı sayısı daha hızlı azalıyor. En yaşlı kullanıcı grubunda ise erkeklerin yüzde 43.7 kullanım oranına karşılık kadınların internete erişimi yüzde 27.3.

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ortalama internet kullanımı en yüksek olan ülke.

ETİKETLER

ingiltereinternetyetişkinyedi milyonteknolojiuzaklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24