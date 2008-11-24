İngiltere’de 51 hastaneden 5’i temiz

İngiltere'de Milli Sağlık Sistemi'nin (NHS) yönetiminde bulunan ve teftiş edilen 51 hastaneden sadece 5'inin temizlik ve hijyen standartlarına uygun bulunduğu açıklandı.



Hükümetin, yayılmasını önlemek adına mücadele başlattığı ve bunun için de bir "önleme kılavuzu" hazırladığı MRSA adı verilen hastane virüsüyle Clostridium difficile ve hastanelerde yayılan ve ölümlere yol açan diğer virüslerin önlenmesinin bu şartlarda mümkün olmayacağı uyarısı yapıldı.



Denetimi yapan sağlık komisyonu yetkilileri, bütün hastanelerde temizlik ve hijyen adına kapatılması gereken büyük açıkların bulunduğunu belirtirken, sistemdeki zayıflıkların giderilmesi gerektiği, aksi takdirde özellikle kış aylarında hastanelerdeki ölümlerin önüne geçilemeyeceğine dikkati çekildi.



51 hastanenin üçte birine haber verilmeksizin teftiş yapıldığı, bunların yarısından fazlasında hastanenin bütün bölümlerinin temiz ve bakımlı tutulması hedefinin çok altında kalındığının tespit edildiği bildirildi.



(AA)

