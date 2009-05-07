İngiltere’de 4 yeni domuz gribi vakası

İngiltere'de 4 yeni H1N1 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.



Dördü de yetişkin olan hastaların Manchester, Northamptonshire, Essex ve Batı Midland bölgesinden oldukları Kamu Sağlığını Koruma Ajansı tarafından bildirildi.



Domuz gribi olan kişilerin dördünün de Meksika'ya seyahat ettiklerinin tespit edildiğine dikkati çeken Kamu Sağlığını Koruma Ajansı yetkilileri, virüs nedeniyle kapatılan 5 okuldan biri olan Southampstead Lisesi'nin de önümüzdeki salı günü yeniden eğitime açılacağını ifade etti.



İngiltere'de halen 390 kuşkulu vaka üzerindeki testlerin sonuçları bekleniyor.



Sağlık Bakanlığı sözcüsü de yaptığı açıklamada, bugüne kadar ortaya çıkan 32 vakadan 28'inin İngiltere, 4'ünün ise İskoçya'da tespit edildiğini hatırlatırken, küresel bir salgın ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

