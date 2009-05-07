T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İngiltere’de 4 yeni domuz gribi vakası

İngiltere'de 4 yeni H1N1 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.

07 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de 4 yeni H1N1 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.

Dördü de yetişkin olan hastaların Manchester, Northamptonshire, Essex ve Batı Midland bölgesinden oldukları Kamu Sağlığını Koruma Ajansı tarafından bildirildi.

Domuz gribi olan kişilerin dördünün de Meksika'ya seyahat ettiklerinin tespit edildiğine dikkati çeken Kamu Sağlığını Koruma Ajansı yetkilileri, virüs nedeniyle kapatılan 5 okuldan biri olan Southampstead Lisesi'nin de önümüzdeki salı günü yeniden eğitime açılacağını ifade etti.

İngiltere'de halen 390 kuşkulu vaka üzerindeki testlerin sonuçları bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü de yaptığı açıklamada, bugüne kadar ortaya çıkan 32 vakadan 28'inin İngiltere, 4'ünün ise İskoçya'da tespit edildiğini hatırlatırken, küresel bir salgın ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24