-İNGİLTERE'DE, 4 ŞEHİRDE TERÖR OPERASYONU LONDRA (A.A) - 20.12.2010 - İngiliz polisi, 4 şehirde düzenlediği terör operasyonunda toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. İngiliz basınında yer alan haberde, terörle mücadele ekiplerince başkent Londra, Birmingham, Stoke-on Trent ve Cardiff kentlerinde yapılan baskınlarda yaşları 17 ile 28 arasında değişen 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İngiliz iç istihbarat servisi MI5'ın da destek verdiği operasyonların önceden planlandığı ve geniş kapsamlı olduğu kaydedilirken, yaklaşan yeni yıl öncesinde herhangi bir saldırı planının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Polis yetkililerinin gözaltına alınan 12 kişinin evinde ve başka adreslerde aramalarına devam ettiği bildirildi. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı tedbirlerin artırıldığı İngiltere'de alarm seviyesi en yüksek ikinci düzeyde bulunuyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de, 11 Aralıkta düzenlenen bombalı saldırının sorumlusu olduğu belirtilen Iraklı Teymur Abdülvahap El Abdali'nin, İngiltere'nin Luton şehrinde bir süre yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak operasyonların Stockholm'deki saldırıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı açıklanmadı.