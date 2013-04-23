T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İngiltere'de 4 bin 400 yıllık, altınlarla gömülmüş kadın iskeleti bulundu!

Yapılan araştırmalarda iskelet sahibinin prenses veya kreliçe olabileceği üzerinde duruluyor

23 Nisan 2013 12:33

İngiltere’de eski bir kraliyet bölgesi olan Windsor yakınlarında arkeologlar, 4 bin 400 yıllık, altınlarla birlikte gömülmüş bir kadın iskeleti buldu.

İskeleti bulunan kişinin, boynundaki kehribar boncuklarla süslenmiş altın kolye nedeniyle, yaşadığı dönemde yönetici üst sınıfa mensup olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Yaklaşık 18 ay önce bulunan iskelet, kemik testleri ve altınlara uygulanan metalurjik testler sonuçlanana kadar sargılı vaziyette saklandı.

Kazının sorumlusu Wessex Üniversitesi’nden arkeolog Gareth Chaffey, 40 yaşında öldüğü anlaşılan kadının iktidar sahibi bir kişi olduğuna hatta tarih öncesi dönemdeki karşılığının prenses veya kraliçe olabileceğine dikkat çekti.

ETİKETLER

ingiltereiskeletaltın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24