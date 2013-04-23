İngiltere'de 4 bin 400 yıllık, altınlarla gömülmüş kadın iskeleti bulundu!

İngiltere’de eski bir kraliyet bölgesi olan Windsor yakınlarında arkeologlar, 4 bin 400 yıllık, altınlarla birlikte gömülmüş bir kadın iskeleti buldu.

İskeleti bulunan kişinin, boynundaki kehribar boncuklarla süslenmiş altın kolye nedeniyle, yaşadığı dönemde yönetici üst sınıfa mensup olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Yaklaşık 18 ay önce bulunan iskelet, kemik testleri ve altınlara uygulanan metalurjik testler sonuçlanana kadar sargılı vaziyette saklandı.

Kazının sorumlusu Wessex Üniversitesi’nden arkeolog Gareth Chaffey, 40 yaşında öldüğü anlaşılan kadının iktidar sahibi bir kişi olduğuna hatta tarih öncesi dönemdeki karşılığının prenses veya kraliçe olabileceğine dikkat çekti.