İngiltere’de "İşçi Partisi tecavüzü örtbas etti" iddiası

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İngiltere’de milletvekillerinin adının karıştığı taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Üst düzey İşçi Partisi yetkililerinin parti çalışanlarından bir kadının tecavüze uğramış olmasını kariyerini öne sürerek örtbas ettiği iddia ediliyor.

Eski bir ulusal yönetim komitesi çalışanı olan 25 yaşındaki Bex Bailey 2011 yılında 19 yaşındayken bir parti etkinliği sırasında tecavüze uğradığını, fakat olayı açıklamak istediğinde İşçi Partisi’ndeki üst düzey yetkililerin Bailey’nin siyasi kariyerini kötü etkileyeceği endişesiyle, olayın üzerini kapattığını ileri sürdü.

Hollywood’daki taciz skandalları İngiltere Parlamentosu’na da yansımaya başladığından bu yana ifşa edilen en ciddi cinsel saldırı olduğu belirtilen olayda Bailey, cesaretinden dolayı takdir topluyor.

Bex Bailey kendi web sitesi üzerinde başlattığı imza kampanyasında tacize uğrayan kadınları hukuksal yola başvurmaya çağırıyor ve kadınların taciz davalarında ödemesi gereken mahkeme ücretlerinin kaldırılmasını talep ediyor. (Fotoğraflı)