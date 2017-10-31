T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere’de "ikinci eş" için web sitesi

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) – İngiltere'de kurulan bir web sitesi insanların dini nikahla evlenebileceği ikinci bir eş bulmasına yardımcı oluyor

31 Ekim 2017 18:38

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) – İngiltere\'de kurulan bir web sitesi insanların dini nikahla evlenebileceği ikinci bir eş bulmasına yardımcı oluyor. İngiltere’de yasal olarak bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi mümkün değil. Fakat \"secondwife\" yani ikinci eş anlamına gelen bir web sitesi kadınların ikinci eş olmak için erkek, erkeklerin ise ikinci eş olmak isteyen kadın bulmasına yardımcı olmak için kullanılıyor.
İngiltere’de dini nikahla yapılan bu tür evlilikleri engelleyebilecek herhangi bir kanun ise henüz yok.
Portalın yaratıcısı Azad Chaiwala “İkinci eş web sitesi secondwife benim bir ihtiyacımdan doğdu ve aynı durumda insanların olabileceğini düşündüm. Kuranda erkek eşlerine adil davrandığı takdirde dört kadınla bile evlenmesine izin var. Aldatmak veya hayat kadınlarıyla olmak ilişkiler için kötü” diye konuştu.
(Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAFakatPortalınAzad ChaiwalaKurandaAldatmakFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24