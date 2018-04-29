İngiltere'de 30 öğrenci okulda şort yasağını etek giyerek protesto etti

İngiltere'de bir okulda 30 kadar erkek öğrenci şort yasağını protesto etmek için etekle okula geldi.

Exeter kentinde bulunan okuldaki erkek öğrenciler sıcak havalarda pantolon yasağının gevşetilmesi için okul yönetimine başvurmuştu.

Protestoya katılan öğrencilerden biri, "Bizim şort giymemize izin verilmiyor ve bu nedenle bu sıcak havada tüm gün pantolonla oturmak zorunda kalıyorum" dedi.

Okul müdürü Aimee Mitchell, yerel bir gazeteye, erkeklerin şort giymesinin okul kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu açıklamıştı.

Mitchell, şort giymek isteyen öğrencilerine şaka yollu olarak 'İsterseniz etek giyebilirsiniz' demişti.

Şaka yoluyla yaptığı öneri sonrası 30 erkek öğrencisi okula etekle gelen Mitchell, "Son birkaç günün çok sıcak geçtiğinin farkındayız. Öğrencilerimizin rahatı için tüm ekibimiz canla başla çalışıyor" dedi ama geri adım atmadı:

"Şort henüz kıyafet yönetmeliğimize girmiş değil. Böyle bir değişikliği tüm öğrencilere ve ailelerine sormadan yapmak istemem. Ancak havalar böyle gidecek olursa şort değişikliğini düşüneceğimin bilinmesini isterim"

Protestocu öğrencilerden birinin annesi olan Claire Reeves, oğlu adına okula şort başvurusu yaptığını ancak geri çevrildiğini açıkladı:

"Oğlum ve arkadaşlarıyla hakları için böyle mücadele ettikleri için gurur duyuyorum. İnsanlar her zaman kadın erkek eşitliğinden bahsediyorlarsa bu durum, konu okul üniforması olduğunda da farklı olmamalı"

Ancak etek konusu da sorun yaratabiliyor. Yerel haber sitesi Devon Live'a konuşan bir öğrenci, 'bacakları çok kıllı olduğu gerekçesiyle' eteğin de kendisine yasaklandığını söylüyor ve öğrencilerin ertesi günü okula traş malzemeleriyle gittiğini anlatıyor.