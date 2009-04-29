İngiltere'de 3 yeni domuz gribi vakası daha teyit edildi.



Aralarında İngiltere'nin güneybatısından, 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu, yeni teyit edilen 3 vakayla birlikte İngiltere'de domuz gribine yakalananların sayısı 5'e çıktı.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, parlamentoda yaptığı konuşmada, hastalıktan etkilenenlerin tamamının, yakın zaman içinde Meksika'nın başkenti Mexico'da bulunduğunun belirlendiğini bildirdi. Brown, hastalanan kişilerde hastalık semptomlarının hafif seyrettiğini kaydetti.

