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Dünya

İngiltere'de 2 kişi pedofili ile suçladıkları komşularını diri diri yaktı

2 komşu, çiçeklerini ezen çocukları fotoğraflayan Ebrahimi'yi önce bayılttı, ardından diri diri yaktı

30 Ekim 2013 19:05

İngiltere'nin Bristol kentinde iki erkek, pedofili sandıkları İran vatandaşı komşularını önce dövüp sonra da yaktıklarını itiraf etti.

Bijan Ebrahimi, İngiltere'nin Bristol kentinde sakin bir hayat sürüyordu. Sırtındaki bir rahatsızlık nedeniyle çalışamayan Ebrahimi, tüm zamanını çiçeklerine ve kedisine ayırıyordu. Ancak Ebrahimi'nin bahçesine duyduğu bu ilgi, ölümünde büyük bir rol oynadı.

Çevrede yaşayan çocukların çiçeklerine zarar verdiğini gören Ebrahimi, bunu kanıtlamak için çocukların fotoğraflarını çekince komşuları tarafından pedofiliyle suçlandı. Komşulardan biri, Ebrahimi'nin pedofili olduğuna o kadar inandı ki önce bir arkadaşının yardımıyla Ebrahimi'yi bayıltana kadar dövdü, sonra da ateşe verdi.

44 yaşındaki İran vatandaşı Ebrahimi yaşamını yitirirken, onun ölümüne neden olan iki erkek de suçlarını itiraf etti. Bu iki kişinin cezaları önümüzdeki ay açıklanacak. Öte yandan, komşuların tacizleri başladıktan sonra polise giden Ebrahimi'nin şikayetlerini dikkate almayan üç memur hakkında da soruşturma başlatıldı.

Ebrahimi öldürülmeden birkaç gün önce, 11 Temmuz günü çiçeklerine zarar verildiği nedeniyle polis çağırmıştı. Polis geldiğinde dışarıda bekleyen kalabalık, Ebrahimi'nin çocukların fotoğraflarını çektiğini söylemişti. Ebrahimi, polisin içeriye girmesi yönündeki ikazlarını reddetmiş, dışarıda bekleyen kalabalıkla atışmaya başlamıştı. Bu sırada kalabalık da Ebrahimi'ye "pedo, pedo" diye bağırıyordu. Ebrahimi daha sonra gözaltına alınmış ve bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Polisin Ebrahimi'nin evinde ve bilgisayarında yaptığı aramada pedofili bulgusuna rastlanmamıştı. Ancak Ebrahimi bu olaydan iki gün sonra öldürüldü.

Ailesi ise Ebrahimi için "O engelli, sessiz, sakin, kendi halinde biriydi, çok sıcakkanlıydı" yorumunu yaptı.

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