İngiltere'de 15 yaşındaki gence müebbet hapis cezası

İngiltere'de 15 yaşındaki genç, Avustralya'daki bir kişiyi Anzak anmaları sırasında bir polisi başını keserek öldürmeye teşvik etmekten suçlu bulundu. Adı açıklanmayan genç müebbet hapis cezasına çarptırıldı; erken tahliye kararının en az beş yıl alınamayacağı koşulu getirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 15 yaşındaki genci müebbet hapis cezasına çarptıran yargıç 'teröre teşvik' suçundan hüküm giyen gencin ıslahevine gönderileceğini açıkladı.

Duruşmada İngiltere'nin Blackburn kentinde yaşayan gencin, Avustralya'da cihatçı olduğundan şüphelenilen bir kişiye binlerce mesaj gönderdiği ve katliam yapmasını istediği ifade edildi.

15 yaşındaki gencin 'terör suçundan' hüküm giyen en genç İngiltere vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Yargıç kararını açıklarken, hüküm giyen gencin Avustralya'da temasa geçtiği kişiyi Melbourne kentinde birden fazla polisi öldürülmeye azmettirdiğini ve İngiltere emniyet güçlerinin gencin gönderdiği mesajlara ulaşıp Avustralya polisini uyarmasıyla olayın önlendiğini söyledi.

'Terörü teşvik' suçunu kabul etti

Avustralya'da her yıl 25 Nisan'da Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Anzak askerlerini anmak için törenler düzenleniyor. Bu yılki törenlerde savaşın 100. yılı anılmıştı.

'Teröre teşvik' suçunu kabul eden genç, komşuları tarafından normal ve sakin bir insan olarak tanımlanıyor.

Mesajların polis tarafından takibe alınması ardından gencin evinde yapılan aramalarda, üzerinde "İslam Devleti" yazan ahşap bir kutu bulunduğu açıklanmıştı.

Gencin hüküm giymesine yol açan kanıt ise ele geçirilen mesajlar oldu.

Manchester Mahkemesi'nde görülen duruşmada yargıç, genç için "İnternette radikal çevrelerin içine girmiş ve yetişkin cihatçılar tarafından yetiştirilmiş" dedi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan genç, "Topluma zararı yoktur" kanaati oluşana kadar ıslahevinde ya da hapishanede tutulacak.