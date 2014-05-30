'İngiltere'de 15 bin vampir yaşıyor'

Glyndwr Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emyr Williams'a göre Birleşik Krallık'ta "15 bin vampir" yaşıyor.

Krallık'ta Glyndwr Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emyr Williams, kitap, film ve dizilerdeki kurgularının aksine günümüzde birçok "gerçek vampirin" yaşadığını iddia ederek, onların dünyasını öğrenmeye çalıştığı bir akademik araştırma yürütüyor.

İngiltere'de "gizli bir iletişim ağı" ile belli aralıklarla bir araya gelen 15 bin "vampirin" yaşadığını ileri süren Williams, sıradışı çalışmasıyla ilgili AA'ya konuştu.

Galler'in kuzeyindeki Glyndwr Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi olan Emyr Williams, vampirlerin "efsane" olmadığını, toplumların bu insanların varlığını kabul etmesi gerektiğini kaydetti. Williams, "Bu insanları deli, kötü ya da tehlikeli olarak tanımlamak istemiyorum. İlginç insanlar ama bence ruhsal bozuklukları yok. Bu kişiler sadece psikolojik olarak kan tüketmeye ihtiyaç duyan kişiler" dedi.

Dr. Williams "vampir toplumuna" ulaşmanın zor olduğunu ancak araştırmasıyla birçoğuyla irtibat içerisinde olmayı ve dikkatlerini çekmeyi umduğunu dile getirerek, "Vampirler tehlikeli değiller. Birleşik Krallık'ta kendilerini 'vampir' diye tanımlayan yaklaşık 15 bin kişi var, yaklaşık 30 bin de kan bağışçısı var" diye konuştu. Williams bu sayılara internet üzerinden yapılan bir anket sonucunda ulaştığını söyledi.

Bu kişilerin kendi aralarında kurdukları topluluklarla, sıklıkla bir araya geldiklerini ve belli kurallara bağlı yaşadıklarını anlatan Dr. Williams, "Bu, her ülkede ama özellikle de Batı'da olan bir alt kültür. Kurallar arasında örneğin, fazla miktarlarda kan içilmesinin yasak olması ya da sadece donörlerin kanlarının tüketilmesine izin verilmesi gibi şeyler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kan tüketmenin sağlıkla ilgili risklerinin elbette bulunduğunu belirten Emyr Williams, ancak birçok donör ve vampirin sağlık testlerinden ve kontrollerden geçtiğini kaydetti.

ABD ve Avustralya'daki alt kültürlerle ilgili okuduğu bir makale sonrasında "vampirlerin dünyasına" ilgi duymaya başladığını anlatan Williams, vampirlerin "tapınak" olarak adlandırdıkları yerlerde bir araya gelip, belirli kurallar çerçevesinde düzenlenen ayinlerde kan içtiklerini söyledi. Bu topluluklarda yer alan kişilerin çoğunun 18-34 yaş grubunda bulunduğunu yaptığı araştırmalar sonucu tespit ettiğini ifade eden Dr. Williams, araştırması için Şubat ayından bu yana internet üzerinden bir anket yürütmekte olduğunu belirtti.

İnternetteki anketinde Williams, kendilerini "vampir" olarak tanımlayan bireylerin korkularından rüyalarına kadar çeşitli sorular soruyor ve kan içmeyi seven insanların yaşayış tarzları, nasıl mutlu oldukları ve inançlarıyla ilgili bilgiler toplamaya çalışıyor.