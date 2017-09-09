İngiltere'de 1 Gigabit hızında internet geliyor

İngiltere'de altı bölgede hızı saniyede 1 Gigabit'e ulaşan "full-fiber" internet denenecek. Full fiber internet İngiltere'deki mevcut internet hızını 50 katına çıkaracak, HD bir film saniyeler içinde indirilebilecek.

Hükümetin internet altyapısını iyileştirme çalışmaları kapsamında başlatılan projeyle hızlı internet, aralarında Manchester ve Bristol kentlerinin de bulunduğu pilot bölgelerde ilk aşamada, iş yerleri, okullar ve hastanelerde denenecek.

İngiltere'de fiber kabloyla verilen mevcut internet hizmetinde, fiberoptik kablolar, sokaklardaki dağıtım kutularına kadar geliyor.

Buradan sonra sinyaller, eski kablolarla taşınıyor. Bu da internetin hızını düşürüyor. Yeni sistemde fiberoptik kablo doğrudan kullanıcıya kadar gelecek.

En hızlı internet Singapur'da, Türkiye 84'üncü

İnternet hızı ölçen speedtest.net'in yayımladığı küresel rapora göre, ağustos itibarıyla dünyada en hızlı internet saniyede 156 megabit ile Singapur'da.

Bu ülkeyi, 140 megabitle Hong Kong, 126 megabitle Güney Kore, 125 megabitle İzlanda ve 94 megabitle Romanya izliyor.

134 ülkenin yer aldığı listede 14.59 megabıtle 84'üncü sırada.

Bu siteye göre, Türkiye'de mobil internet hızı ise saniyede ortalama 29.40 megabit.