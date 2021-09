İngiltere, Zimbabveli siyasi sığınmacıları geri gönderiyor

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'nın Afrika ülkesi Zimbabve'ye toplu sınır dışı uçuşlarına yönelik planları, "demokrasi aktivistlerini siyasi zulme teslim etme" riskini taşıyan "kirli bir operasyon" olarak eleştirildi.

The Guardian'ın haberine göre, Zimbabve hükümeti on yıllardır İngiltere'den zorla geri gönderilen insanları kabul etmiyor ve İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan Zimbabveliler on yıllardır İngiltere'de yaşıyor.

Ancak son yıllarda bu durum değişmeye başladı, İngiliz ve Zimbabveli yetkililer iadeler konusunda bir anlaşmaya varmak için 23 Haziran'da bir araya geldi.

Çarşamba günü gönderilmesi planlanan Zimbabwelilerin çoğu, ülkenin eski başbakanı Robert Mugabe'ye karşı insan hakları kampanyaları yürüttüklerini söylüyor.

Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 700 yabancı uyruklu suçluyu sınır dışı ettiğini ve önceki yıllara göre önemli bir düşüş olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, 50 Zimbabveliyi sınır dışı etmeyi planlıyor.

2005'ten beri Birleşik Krallık'ta bulunan, dolandırıcılık suçundan hüküm giyen bir kişi şunları söyledi: "İngiltere'ye kaçan tüm Zimbabveliler hükümete karşı çıktılar. İngiltere hükümeti, eve geri gönderilirsem bana ne olacağını umursamıyor. Oradaki hükümete karşı politik olarak çok aktiftim. Bu nedenle yetkililer tarafından iyi tanınıyorum ve geri döndüğümde gerçekten risk altında olacağım" dedi.

Detention Action adlı hayır kurumunun direktörü Bella Sankey, planlanan uçuşu kınadı ve "İçişleri Bakanlığı'nın demokrasi eylemcilerini sınır dışı etme politikaları, siyasi zulüm riskini taşıyor" ifadelerini kullandı.