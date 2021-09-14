İngiltere verileri: İki doz aşılılar, son 7 ayın Covid ölümlerinin yüzde 1.2'sini oluşturuyor

İngiltere'de yılın ilk yedi ayının verileri, iki doz Covid-19 aşısı olan insanların ülkedeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 1.2'sini oluşturduğunu gösterdi.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de 2 Ocak-2 Temmuz arasında 51 bin 281 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 38 bin 964'ü aşı yaptırmayan kişilerdi. Ölümlerin 458'i, ikinci Covid-19 aşısından en az 21 gün sonra hayatını kaybedenlerdi. İkinci dozdan 14 gün geçtikten sonra PCR testi pozitif çıkanlar arasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 256 oldu.

Covid-19 aşıları virüsün bulaşmasını tamamen engellemese de ağır vaka ve ölümlerin ciddi oranda düştüğü görülebiliyor. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, Delta varyantı karşısında dahi aşıların hastaneye başvuruyu önleme oranının yüzde 94 olduğunu açıkladı.