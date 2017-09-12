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Dünya

İngiltere ve Japonya trenle birbirine bağlanacak

İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Rusya Hükümeti, Sibirya’dan geçecek 13,400 kilometrelik bir tren yoluyla Londra ve Tokyo’yu birbirine bağlamak istiyor

12 Eylül 2017 14:10

İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Rusya Hükümeti, Sibirya’dan geçecek 13,400 kilometrelik bir tren yoluyla Londra ve Tokyo’yu birbirine bağlamak istiyor.
Proje yaklaşık 45 kilometrekil bir köprü inşaasını da öngörüyor.
Londra’dan başlaması planlanan projenin gerçekleşmesi halinde, Londra’dan trene binen yolcular Rusya üzerinden geçerek Japonya’nın Wakkanai şehrine ulaşacaklar.
Yapılan teklif, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya ve Japonya’nın halen bir barış anlaşmasına imza atmamış olması sebebiyle ‘tarihi aşan köprü’ olarak adlandırılıyor.
Rusya çevre ve taşımacılık elçisi Sergey İvanon, Japonya ve Rusya’nın en büyük adası olan Sakhalin’in bağlanmasının uzun zamandır hayal edildiğini söyledi ve bu bağlantının petrol ve gaz üretimi için faydalı olacağını söyledi.
Rusya Birincş Başkan Vekili İgor Şuvalov ise, “Japon ortaklarımıza Hokkaido’dan Sakhalin’e uzanan tren rayı ve yoldan oluşacak bir inşaat teklifinde bulunuldu.” dedi.

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