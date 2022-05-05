İngiltere ve Japonya, askeri ortaklık ve savunma anlaşması imzaladı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, her iki ülkenin askeri eğitim, tatbikat ve afet yönetimi gibi konularında ortak hareket etmesini sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması’na imza attı.

Anlaşma ile İngiltere ve Japonya'nın, silahlı kuvvetlerin eğitimi, ortak tatbikatlar ve afet yardım faaliyetleri yürütmek üzere birlikte çalışmayı artırmaya odaklanılacağı belirtilerek, anlaşmanın aynı zamanda İngiltere hükümetinin Hint-Pasifik bölgesine olan bağlılığını yönelik olduğu aktarıldı. İngiltere’nin ayrıca, Japonya ile böyle bir anlaşma yapan ilk Avrupa ülkesi olduğu ifade edildi.

"Hükümetinizin Ukrayna'daki Rus saldırganlığına karşı aldığı bu güçlü duruşu gözlemlendik"

Johnson ve Kishida’nın görüşmede, ticaret, yenilenebilir enerji ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele aldıkları belirtilerek, Rusya'ya nasıl baskı uygulanacağı konusuna ve müttefiklerin Rusya'nın petrol ve doğal gazına daha az bağımlı hale gelmesine yardımcı olma konularına odaklandığı ifade edildi.

Johnson ikili görüşme sonrasında yayınladığı mesajında, "Japonya Başbakanı’nı Londra'da ağırlamak, büyük bir zevk. Uzun zamandır İngiltere ve Japonya'nın Avrupa'nın uzun zamandır paylaştığı demokrasiler arasında inanılmaz derecede yakın bir dostluk ve ortaklığa sahip olduğunu söyledik. Bugün yaşananlar bizi daha da yakınlaştırıyor ve dostluğumuzu, ortaklığımızı derinleştiriyor. Hükümetinizin Ukrayna'daki Rus saldırganlığına karşı aldığı bu güçlü duruşu gözlemlendik. Bence, bunu çok güçlü yaptığınızı düşünüyorum. İngiltere olarak, Avrupa'daki bölünmez güvenliğimizin Asya-Pasifik ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlikten ayrılamayacağının farkındayız" ifadelerini kullandı.

Japonya’dan Rus enerjisine karşı nükleer plan

Öte yandan Kishida, Johnson ile yapacağı görüşme öncesinde Londra'daki İngiliz iş adamlarına yaptığı hitabında, Japonya'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için nükleer reaktörleri kullanacağını belirtti.

G7 grubunun bir üyesi olan Japonya, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı kınayarak, Rusya'ya yaptırımlar uyguladı ve Kiev'e askeri yardım gönderdi. (İHA)