İngiltere Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin kırmızı listeden çıkmak için Covid verilerini uluslararası formatta girmesi girmesi gerekiyor

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkeye dönüşte karantina kuralının uygulandığı Türkiye’nin “kırmızı listede” kalma nedenini açıklarken Türkiye’nin, Covid-19 vaka verilerini uluslararası bir format olan GISAID sistemine yüklemesi gerektiğini söyledi.

Euronews’da yer alan habere göre, İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps katıldığı bir programda Türkiye’nin neden Britanya için “kırmızı listedeki” ülkelerden biri olduğu sorusunu yanıtladı.

Shapps, Türkiye’nin 2008’de kurulan ve grip virüsü, Covid-19 gibi verilerin erişime açık bir şekilde girildiği küresel girişim GISAID’e veri yüklemediğini söyledi.

"Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor" diyen Shapps, "Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi'ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, Koronavirüs’ün o ülkedeki varyantlarına ve Covid-19'a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor.” dedi.

Shapps, verilerini uluslararası formata uygun giren ülkelerin “sarı listeye” alınmasının kolay olacağını söyledi ve ekledi: ""Umarım Türkiye de sarı listesindeki yerini alır ve bu uzun sürmez ama Ortak Biyogüvenlik Merkezinin de bize tavsiye vermesini beklemeliyiz"