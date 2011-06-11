İngiltere Türkiye'de İŞKENCE edilen yunusların peşinde!

T24

Gazete, otelin yunuslarla yüzmek isteyen turistlerden 70 Sterlin (180 TL) aldığını yazdı. Bu yunusların burunlarının üzerinde yaralar olduğunu aktardı. Ayrıca yalnızca 4 metre derinliğinde olan havuzda derine dalamayan yunusların güneş yanıkları içinde kaldıkları görüldü. Beş yıldızlı otelin müşterilerinin internette durumu protesto ettiği öğrenildi. Ancak yunusların eziyet edildiği tek yer burası değil. Gazeteciler otelin yakınlarındaki Dolphin Park-Balık Restaurant isimli mekânda da benzer bir manzarayla karşılaştı. The Sun burada denizin içinde paslı tel kafeslerle oluşturulmuş minik bir havuzda iki yaralı yunus daha buldu. Bunların dişlerinin kırık olduğu, tüm derilerinin çizik içinde kaldığı iddia edildi. Parkların sahibi Cenk Gokalp gazeteye verdiği demeçte “Eğleniyoruz, enişelenecek bir şey yok” dedi. Geçen sene Fethiye Hisarönü’nde bir Rus işadamının sahibi olduğu otelin yüzme havuzunda bulunan iki yunus The Sun gazetesine haber olmuştu. Gazetenin başlattığı kampanyanın ardından yunuslar serbest bırakılmıştı.