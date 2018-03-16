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Dünya

İngiltere, Türk vatandaşların süresiz oturum hakkını kaldırdı

Ankara Anlaşması çerçevesinde süresiz oturum hakkı olan vatandaşlara sadece uzatma vizesi verilecek

16 Mart 2018 17:36

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. 

Milliyet'te yer alan habere göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı.

Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

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