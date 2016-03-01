İngiltere Tunus'a asker gönderiyor



Britanya ordusu, terör örgütü IŞİD'e bağlı militanların Libya'dan ülkeye sızmasının önlenmesinde Tunus güvenlik kuvvetlerine yardımcı olacak. Savunma Bakanı Michael Fallon Londra'da yaptığı açıklamada, Tunus'a 20 askeri eğitim uzmanı gönderileceğini söyledi.

IŞİD Libya'daki kaotik ortamdan yararlanarak bu ülkeye de yerleşme çabalarına hız vermiş ve sahil kenti Sirte'yi ele geçirmişti. Batılı devletler Libya'daki IŞİD mevzilerinin havadan bombalanmasını ve özel muharip birlikler gönderilmesini planlıyor. Savunma Bakanı Fallon, Libya'ya şimdilik askeri birlik sevk etmeyi düşünmediklerini belirtti.

Tunus terörün hedefi

Teröristler Tunus'taki askeri nokta ve devriyelere Cezayir sınırından da saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı pazartesi günü Cezayir sınırı yakınlarında dört militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Arap baharının gerçek demokratikleşmeye vesile olduğu tek ülke sayılan Tunus'ta geçen yıl onlarca turistin can verdiği ağır terör saldırıları düzenlenmişti. Başkent Tunus'taki Bardo müzesi ile bir turistik otele yapılan saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.