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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere Tunus'a asker gönderiyor

Londra, terör örgütü IŞİD'in Kuzey Afrika'da artan faaliyetleri karşısında harekete geçti. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon Tunus'a gönderilecek askerlerin sayı ve niteliği hakkında açıklamada bulundu.

01 Mart 2016 16:10


Britanya ordusu, terör örgütü IŞİD'e bağlı militanların Libya'dan ülkeye sızmasının önlenmesinde Tunus güvenlik kuvvetlerine yardımcı olacak. Savunma Bakanı Michael Fallon Londra'da yaptığı açıklamada, Tunus'a 20 askeri eğitim uzmanı gönderileceğini söyledi.

IŞİD Libya'daki kaotik ortamdan yararlanarak bu ülkeye de yerleşme çabalarına hız vermiş ve sahil kenti Sirte'yi ele geçirmişti. Batılı devletler Libya'daki IŞİD mevzilerinin havadan bombalanmasını ve özel muharip birlikler gönderilmesini planlıyor. Savunma Bakanı Fallon, Libya'ya şimdilik askeri birlik sevk etmeyi düşünmediklerini belirtti.

Tunus terörün hedefi

Teröristler Tunus'taki askeri nokta ve devriyelere Cezayir sınırından da saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı pazartesi günü Cezayir sınırı yakınlarında dört militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Arap baharının gerçek demokratikleşmeye vesile olduğu tek ülke sayılan Tunus'ta geçen yıl onlarca turistin can verdiği ağır terör saldırıları düzenlenmişti. Başkent Tunus'taki Bardo müzesi ile bir turistik otele yapılan saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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