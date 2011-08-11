İngiltere 'teşekkür' için Türk dükkanlarına akın edecek!

T24 - İngiltere’deki yağma ve şiddet eylemleri sırasında işyerlerini korumak için bir araya gelip direniş gösteren Türkiye kökenlilere İngiliz komşularından duygulandırıcı bir teşekkür geliyor. Özellikle Dalston bölgesinde yaşayan İngilizler, Facebook üzerinde bir etkinlik çağrısı açtı ve yağmacıları kovalayıp bölgenin güvenli kalmasını sağlayanların dükkan ve işyerlerine Cumartesi günü topluca gidip alışveriş yapacaklarını bildirdi. İngiliz polisi ise Türkleri uyardı: Suçlu olabilirsiniz
'Teşekkürler Türk Bugün Cumartesi'
Facebook’ta ‘Thank Turk, It’s Saturday’ (Teşekkürler Türk, bugün Cumartesi) başlığıyla açılan etkinlik çağrısında, Dalston Kingsland High St. Bölgesi'nden yağmacıların uzak durmasını Türk ve Kürtler’in sağladığı, o günden bu yana hiç bir yağmacının oraya gelemediği belirtildi. Etkinliği düşünen Nick Horne adlı kullanıcı, ‘caddelerimizi, evlerimizi, toplumumuzu korudular. Şimdi borcumuzu ödeme zamandır” diye yazdı.
Çağrıda Türk ve Kürt sahipli işyerlerine bu cumartesi günü topluca gidilmesi, buralarda alışveriş yapılması, yemek yenilmesi ve hizmet satın alınması isteniyor. Daveti şu ana kadar 4 bine yakın bölge sakini kabul etmiş görünüyor. Davete gelen yorumlar da tümüyle olumlu. Genel olarak “toplumsal birliği destekleyici bir eylem” olarak algılanan etkinliğin, benzer durumların yaşandığı başka semtlere de yayılması bekleniyor. İngiltere'de kendini koruyan Türklere polisten uyarı
İngiltere'deki olaylarda kendini koruyan ve saldırganları kovalayan Türkler “kahraman” olarak nitelendirirken, polis ve uzmanlar bu yöndeki hareketleri yapan kişilerin suçlu pozisyonuna düşme riskine işaret etti.
The Telegraph gazetesi, İngiltere’nin başkenti Londra’nın güney doğusunda Eltham sokaklarında düzinelerce orta yaşlı kişinin yaklaşık bin polise şişe fırlattığını ifade ederek, “kendi ailelerini ve işlerini koruyan kişilerin” polise meydan okuduğuna ve bu insanların sorun yarattığına dikkat çekti. 'Kendini savunanlar polis gücünü bölüyor'
Haberde, Londra Metropolitan Polis'i Genel Müdür Yardımcısı Steve Kavanagh’ın “hukuku kendisi uygulamaya kalkan kişilerin” polis gücünü böldüğünü ve "çok içkili görünen ve kendini koruyan bu insanlara" ihtiyaç olmadığını söylediğine dikkat çekildi. Öte yandan, Steve Kavanagh’ın, 2008 Ceza Yasası ve Göçmenlik Yasası’na göre, kendilerini korumak için “orantısız güç” kullanan ev sahiplerinin yasalara karşı gelmemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.
Uzmanların da, saldırganları kovalayan kişilerin suçlu duruma düşme riskinin olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Ayrıca haberde, Londra’nın batısında Dalston’da bir Türk dükkan sahibinin bir çeteye karşı sopalarla ve bilardo ıstakalarıyla silahlandığı ifade edilirken, Hackney’de Türk ve Kürt erkeklerle dolu Kingsland High sokağında bazılarının sopa taşıdığına işaret edildi.