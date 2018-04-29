İngiltere: Tarlada kaybolan çocuk saatler sonra bulunabildi

İngiltere'nin Sussex kentinde bir kanola tarlasında gözden kaybolan 2 yaşındaki çocuk, ancak saatler sonra bulunabildi.

Küçük çocuğun kaybolduğu sırada babası ile birlikte olduğu, bir köpeğin peşinden koşarak tarlaya girdiği açıklandı.

Yardım çağrılarının duyulmasına karşın, yüksek sağlar nedeniyle çocuğa ulamak mümkün olmayınca devreye 50'ye yakın polis ve bir de helikopter girdi.

Helikopterin havadan ısı dedektörleri yaptığı aramalar sonrası tarladaki yeri tespit edilebilen çocuğa bu şekilde ulaşılabildi.

Arama kurtarma çalışmasını yürüten polis müdürü, tarladaki ekinlerin boyu nedeniyle, polislerin de zaman zaman birbirlerini kaybettiğini açıkladı.

Gav Whitehouse isimli polis müdürü, arama çalışmaları sırasında çocuğun ağladığını duyduklarını bunun da iyiye işaret olduğunu ifade etti.

Tarlada kaybolan çocuğu kurtarma çalışmasına çok sayıda gönüllünün de katıldığı belirtildi.