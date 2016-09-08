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BBC Türkçe

İngiltere tarihinde ölülerle fotoğraf geleneği

Yakınlarını kaybedenler, sevdiklerini ölümsüzleştirecek son bir kayıt için ölüleriyle fotoğraf çektiriyordu

08 Eylül 2016 23:02

Ölüm sevdiklerinizle fotoğraf çektirmek bugün bakıldığında duyarsız ve acımasız bir şey gibi düşünülebilir. Ancak Kraliçe Victoria devri (1837-1901)İngilteresi'nde bu uygulama ölüm acısıyla başa çıkabilmenin bir yöntemiydi.

Fotoğraflar rahatsız edici ve garip bir şekilde etkileyici. Ölülerle birlikte poz veren aileler, uyuyor gibi gözüken çocuklar ve zarif bir şekilde arkalarına yaslanan genç kadınlar.

Victoria dönemi ölümlerle doluydu. Difteri, tifo, kolera salgınları ülkede çok sayıda ölüme yol açtı. 1861'den sonra da Kraliçe bir tür ölüm modası yarattı.

Aslında "memento mori-öleceğini unutma" eşyaları Victoria devrinden önce de farklı şekillerde bulunuyordu.

Ölülerin kesilen saçları kolyelere ya da yüzüklere konuluyor, balmumundan ölüm maskeleri yapılıyor ve tablolarla heykellerde ölümün sembolleri yer alıyordu.

Ancak 1800'lü yılların ortalarında fotoğraf daha popüler ve ucuz hale geldi. Bu şekilde memento mori fotoğrafları ortaya çıktı.

Aslında fotoğraf yine de pahalı bir lükstü ancak yine de portreden daha ucuzdu.

Victoria döneminde kızamık, difteri, kızıl hastalığı ve kızamıkçık hastalıkları sık görülüyor ve çocuklarda ölümcül oluyordu.

Çoğunlukla çocuklarının fotoğraflarını çektirip, anılarını yaşatmak, ailelerin aklına ölümden sonra geliyordu.

Ancak tıp alanındaki ilerlemeler çocukların yaşama şansını arttırınca, ölüm fotoğraflarına talep azaldı.

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