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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere Tahran'daki temsilciliğini açıyor

İran'la Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde yeni bir adım daha atılıyor. İngiltere, Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı.

20 Ağustos 2015 21:27


İngiltere, Tahran'daki büyükelçiliğine dört yıl önce düzenlenen saldırının ardından İran'da yeniden varlık göstermeye hazırlanıyor. İngiltere'nin yakında Tahran büyükelçiliğini yeniden açacağı öğrenildi.

Üst düzey İngiliz yetkililer, hafta sonu Tahran'a gidecek olan Philip Hammond'ın da 2003'den beri İran'ı ziyaret eden ilk İngiliz Dışişleri Bakanı olacağı bilgisini de verdi.

Batı ülkeleri ile İran arasındaki diplomatik iklim, nükleer anlaşma müzakerelerinin başarıya ulaşmasının ardından düzelmeye başladı. Anlaşma uyarınca uluslararası toplumun İran'a uyguladığı yaptırımların yakında kalkması bekleniyor.

Hammond'ın selefi William Hauge da Tahran'daki büyükelçiliğin yeniden açılmasını önermişti, ancak karar onun dışişleri bakanlığı döneminde alınamamıştı.

İngiltere'nin Tahran'daki temsilciliği, Kasım 2011'de göstericilerin büyükelçilik binasında akın etmesi ve ateşe vermesi sonucu kapatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BatıTahranPhilip HammondDışişleri BakanıWilliam HaugeKasımDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/AG

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