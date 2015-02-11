İngiltere sürücüsüz arabalarını tanıttı

İngiltere'de sürücüye ihtiyaç duyulmayacak ve otomotik fren sistemi ile güvenli ulaşım imkanı sunulacak olan araçlara yerleştirilen sensör, radar ve kamera gibi sistemler araçların sürücü olmadan ve herhangi bir yere çapmadan seyahat etmesini sağlayacak.

Seyahat edilecek adres araçlardaki bilgisayar sistemine kodlanarak, yolculuk edilebilecek. İngiltere'nin Greenwich, Bristol, Milton Keynes ve Coventry bölge ve şehirlerinde başlayacak testlerde 3 farklı araç yola çıkacak.

Prototipler için 20 milyon sterlin harcandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen tanıtıma katılan İş ve Yeteneklerden Sorumlu Bakan Vince Cable yaptığı açıklamada, araçların prototipleri için yaklaşık 20 milyon sterlin yatırım yapıldığını belirtti.

Araçların ileride trafiğe çıkabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydeden Cable, "Teknoloji şimdiden çok gelişmiş bir seviyede. Araçların trafiğe çıkması için gerekli bütün düzenlemeler, sigortacılık alanındaki düzenlemeleri eş güdümlü bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

2020'de yola çıkmaya hazır olacaklar

İngiltere Ulaştırma Bakanı Claire Perry ise, üç yıllık bir deneme süresinin sonunda sürücüsüz araçların geliştirilmesinin nihai aşamasına gelineceğini kaydetti.

Yakın zamanda sürücüsüz araçların ulaştırmada kullanılmaya başlanabileceğine işaret eden Perry, “Üretici firmalar 2020 yılında bu araçların yollara çıkmaya hazır olabileceğini söylüyor. Tam olarak zaman veremiyorum ama gelecek 10 yıl içerisinde bu teknolojiyi yollarda görebiliriz” dedi.

İngiltere’nin dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden olduğunu belirten Perry, “Trafik kazalarının yüzde 93’ü insan hatasından meydana geliyor. Bu, sigortacılık endüstrisi için de bir yük. Yolların bakımı ve güvenlik için çok büyük harcama yapıyoruz. Bu gideri azaltabiliriz. Yollarda güvenliği artırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.