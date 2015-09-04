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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere Suriyeli mültecilere kapılarını açıyor

İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin binlerce Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazırlandığını duyurdu.

04 Eylül 2015 16:20

İngiltere Başbakanı David Cameron, Portekiz ziyareti sırasında başkent Lizbon'da
yaptığı açıklamada İngiltere'nin ilerleyen aylarda binlerce Suriyeli mülteciyi kabul
etmeye hazırlandığını söyledi. Cameron, ülkeye daha çok Suriye sınırı yakınlarındaki
kamplarda yaşayan mültecilerin kabul edileceğini belirtti. Ayrıntıların gelecek hafta
kamuoyuna açıklanması bekleniyor. 

Başbakan Cameron, cesedi Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın
fotoğraflarının yayınlanmasının ardından İngiliz kamuoyunun baskısı altında kalmıştı.
Başlatılan bir imza kampanyasına 330 bin kişi destek vermiş, İngiliz hükümeti ve
milletvekilleri daha fazla mülteci kabul etmeye çağrılmıştı. İngiltere'de 100 binden fazla
imza toplanan kampanyalar meclis oturumlarında dikkate alınıyor.

Başbakan Cameron ise hiçbir Avrupa ülkesinin İngiltere kadar yardım etmediğini
belirterek, şu ana kadar bölgeye 123 bin euro mali yardım yapıldığını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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