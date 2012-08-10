İngiltere, Suriyeli muhaliflere 5 milyon sterlinlik ek yardım yapacak

İngiltere, Suriyeli muhalif savaşçılara sağladığı desteği artıracağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı William Hague, özellikle muhalefetin büyük çoğunluğunu oluşturan Özgür Suriye Ordusu’na tahsis edilmek üzere, iletişim donanımı ve tıbbi ihtiyaçların finanse edilmesi için 5 milyon sterlinlik ek mali yardım ayırdıklarını açıkladı.Ancak yardım, silah yardımı yapılmasını öngörmüyor.

BBC’den James Robbins İngiltere’nin Suriye muhalefetindeki ayrılıklardan dolayı aylardır öfkeli olan İngiltere hükümeti açısından kararın dikkate değer bir politika değişikliği olduğuna dikkati çekiyor.

Muhabirimiz muhalefetin iyi bir yönetim kurulması anlamında net bir program ortaya koymakta başarısız olmasından kaynaklanan şikâyetleri de hatırlatıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirme girişimlerinin başından bu yana 17 aylık bir çatışma süreci geçti ve muhaliflerin iddialarına göre çatışmalarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak çatışmalarda hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

İngiltere, muhaliflerle insan hakları standartlarını da gözetmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Muhalifler için sağlanacak fazladan yardım, esas olarak, daha fazla telsiz ve uydu donanımı ile seyyar elektrik jeneratörleri sağlanmasını öngörüyor.

Dışişleri Bakanlığı, muhalif eylemcileri baskıya karşı koruyacağını ve Suriye hükümetinin telsiz kanallarını parazitleme tekniklerine karşı muhaliflere yardımcı olacaklarını söylüyor. Açıklamaya göre İngiltere daha önce de “siyasi muhalefete doğrudan silah aktarımı niteliği taşımayan” 1,4 milyon sterlin değerinde destek sağlamıştı. Yardım kapsamında eğitimler ve Suriye’deki insan hakları gruplarına ayni yardımlar bulunuyordu. Yanı sıra İngiltere 27,5 milyon sterlin değerinde yiyecek, tıbbi malzeme ve hem Suriye’deki, hem de komşu ülkelere sığınan mülteciler için barınma anlamında insani yardım fonu sağlanıyor.

İngiliz Times gazetesine yazan Dışişleri Bakanı Hague, İngiltere'nin muhaliflere silah göndermeme konusundaki politikasının hâlâ geçerli olduğunu belirtti.

Ancak Hague, demokratik ve açık bir Suriye isteyen Suriyelilerle beraber çalışmamanın, çatışmaların ve onu izleyecek sürecin denetiminin El Kaide ve diğer radikal grupların ele geçmesi riski taşıdığını söylüyor. (BBC Türkçe)