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Dünya

İngiltere sular altında

İngiltere'de aşırı yağışlar yüzünden yollar sular altında kaldı, suların bastığı evler tahliye edildi ve tren seferleri aksadı

24 Aralık 2012 10:53

İngiltere'de haftalardır aralıksız yağan yağmur yüzünden yüzlerce aile evini terk etmek zorunda kaldı.

İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'de suların bastığı 117 bina tahliye edildi. Güney sahillerindeki sayfiye yeri Devon'da da 20 ev oturulmaz hale geldi. Braunton'un dış dünyayla bağlantısı kesildi.

İngiltere'nin doğu kıyılarıyla İskoçya'da da nehirlerin taşması yüzünden çok sayıda aile evini boşalttı. Kabaran Kuzey denizi sularının sel bariyerlerini aşması ağır maddi zarara yol açtı. Stadyumların sulara gömülmesi nedeniyle ikinci lig karşılaşmaları iptal edildi.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yağışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Fırtına ve seller son haftalarda en az altı kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Hafta sonunu ve Noel yortusunu ailesiyle birlikte evinde geçirmek üzere yola çıkan birçok İngiliz, tren seferlerinin iptal edilmesi ve yolların sel sularından kapanması nedeniyle mahsur kaldı. (Deutsche Welle Türkçe)

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İngiltere sular altında

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