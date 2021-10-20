İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı

İngiltere hükümeti, ülkede sera gazı emisyonunun 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi hedefine yönelik uzun zamandır beklenen yol haritasını açıkladı.

Bu açıklama, dünya liderlerinin iklim değişikliği ile nasıl mücadele edileceğini müzakere etmek için Glasgow'da buluşmasından 12 gün önce geldi.

İngiltere, sera gazı emisyonu salımını sıfıra indirerek, atmosferdeki toplam sera gazı miktarında oluşturduğu yükü yok etmeyi hedefliyor.

Hükümetin "Net Sıfır Stratejisi: Daha Yeşil Şekilde Yeniden İnşa Et" isimli strateji belgesi 368 sayfa.

İngiltere'nin sera gazı emisyonunu sıfıra indirme konusunda "dünyaya liderlik ettiğini" söyleyen Başbakan Boris Johnson, "Çin ve Rusya gibi ülkeler fiyatlar düştükçe ve yeşil teknoloji küresel norm haline geldikçe kendi net sıfır hedeflerini belirlemede arkamızdan geliyor" dedi.

İngiltere 2019'da, sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirme taahhüdünü resmi olarak açıklayan ilk G-7 ülkesi olmuştu. Bu, İngilizlerin seyahat etme, evlerini ısıtma ve elektrik tüketme biçimlerinde ciddi değişiklikler yapmaları gerekeceği anlamına geliyor.

Reuters İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Strateji belgesinde, İngiliz ekonomisinin 1990'dan bu yana yüzde 75'in üzerinde büyüme kaydederken sera gazı emisyonunu yüzde 44 seviyesinde azaltmayı başardığı aktarıldı.

İklim değişikliği nedeniyle Dünya, artan sıcaklıklar, yükselen deniz seviyeleri ve birçok yaşam biçimini tehdit eden aşırı hava koşullarıyla karşı karşıya.

Strateji neleri içeriyor?

Strateji kapsamında 2030'a kadar İngiltere'de 440 bin yeni iş imkanının oluşması ve özel sektörün 90 milyar sterlinlik yatırım yapması bekleniyor.

İngiltere'nin ısı pompaları, elektrikli araçlar, karbon yakalama ve depolama ve hidrojen gibi düşük karbonlu teknolojilerde rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olmak da yol haritasının hedefleri arasında.

Bu stratejiyle birlikte, 2035 yılına kadar İngiltere'nin tüm elektriğinin "arzın güvenilirliğine bağlı olarak" temiz enerji kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

Ülkede 2030 yılına kadar kurulu deniz üstü rüzgar tesislerinden toplamda 40GW enerji elde edilmesinin hedeflendiği dile getirilen strateji belgesinde, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına giderek daha fazla ağırlık verileceği vurgulanıyor.

Geçen yılın sonu itibariyle, yenilenebilir kaynaklar İngiltere'de üretilen toplam elektriğin yaklaşık %40'ını karşıladı. Rüzgar enerjisi bunun yaklaşık %24'ünü oluşturuyor.

Ülkenin 2030 yılında kadar petrol ve gazdan türeyen emisyonlarını yarıya indirmesi ve 5 GW hidrojen üretim kapasitesine ulaşması öngörülüyor.

Küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik bir fonunun oluşturulmasına da karar verildi.

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Elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının desteklenmesi için 620 milyon sterlinlik teşvikin verilmesi planlanıyor.

Otomobil üreticilerine her yıl belli bir oranda yeşil enerji ile çalışan araç satma zorunluluğu getirilecek.

Otomotiv tedarik zincirinin elektriğe geçmesine yardımcı olmak için ek 350 milyon sterlin vaat edildi.

Hükümet ayrıca İngiltere'deki 30 milyon binadan kaynaklanan emisyonlarla başa çıkmaya yönelik stratejisini de açıkladı.

Binalarda ısınmada kullanılan mevcut doğalgazlı kombinin karbon emisyon oranı düşük olan ısı pompası ile değiştirilmesi için hane başına 5 bin sterline kadar hibe verilmesi planlanıyor.

Ağaçlandırma çalışmaları için de 625 milyon sterlin harcanacak.

Kampanyacılar stratejiyi 'eksik' buldu

Uzmanlar ve kampanyacılar, İngiltere hükümetinin uzun zamandır beklenen net sıfır emisyona ulaşma stratejisinin yeterince büyük ölçekli olmadığını ve yeterli finansmanla desteklenmediğini savundu.

İklim ekonomisti ve Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü Başkanı Nicholas Stern, "Strateji, yeni ve çekici bir büyüme şekli oluşturmalı, ancak yatırımların teşvik edilmesi gerekiyor ve bazı hanelerin, özellikle de düşük gelirli olanların biraz yardıma ihtiyacı olacak" dedi ve ekledi:

"Yatırımların çoğu özel sektör tarafından yapılacak ve özel-kamu ortaklığı yoluyla doğru türde teşvikler ve risk yönetimi oluşturulması çok önemli."

Çevre grubu Friends of the Earth, "eksikliklerle dolu" olduğunu söylediği stratejiyi şu sözlerle eleştirdi:

"Yeni araçların hızlı bir şekilde elektrifikasyonu kesinlikle memnuniyet verici, ancak bunun getirebileceği karbon tasarrufunun çoğu, hükümetin 27 milyar sterlinlik karayolu programı tarafından silinecek."

Hükümetin yeni planı vergileri artırabilir

Hükümet net sıfır stratejisinin başını iş dünyasının çekmesi konusunda ısrarcı olsa da, Hazine Bakanlığı planı finanse etmek için vergi artışlarının gerekli olabileceğini ima etti.

Bakanlık, karbonsuzlaştırmanın ekonomik etkisini araştıran bir incelemede, "Kamu harcamalarına yönelik talepler olacak, ancak fosil yakıtla ilgili faaliyetlerden kaynaklanan vergi gelirlerinin aşınması büyük darbe vuracak" dedi.

Bakanlık, hükümetin daha fazla borçlanmak yerine "mevcut vergilerdeki ve yeni gelir kaynaklarındaki değişiklikleri dikkate alması gerekebileceğini" söyledi.

Hükümet, Başbakan'ın bir yıl önce iklim için 10 maddelik planını açıklamasından bu yana, düşük karbon devrimine 26 milyar sterlinlik kamu fonu ayırdığını söylüyor.