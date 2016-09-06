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BBC Türkçe

İngiltere: Seks skandalı, İçişleri Komisyonu Başkanlığı'ndan etti

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Keith Vaz adının karıştığı seks skandalı nedeniyle İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevinden istifa etti.

06 Eylül 2016 20:37

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Keith Vaz adının karıştığı seks skandalı nedeniyle İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Sunday Mirror gazetesi haftasonunda Vaz'ın iki erkek seks işçisiyle birlikte olduğunu ve buluşmada uyuşturucu bahsinin de geçtiğini yazmıştı.

Vaz istifa açıklamasında "İçişleri Komitesi'nde önemli işlerin halledilmesi açısından en iyisi bu. Son gelişmeler başkan olmayı sürdürürsem bunu imkansız kılacak ve bundan dolayı samimi olarak üzgünüm" dedi.

İçişleri Komisyonu, halihazırda İngiltere'deki fuhuş ve uyuşturucu yasaları üzerinde çalışıyor.

Tony Blair hükümetinde Avrupa işlerinden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan 59 yaşındaki Vaz evli ve iki çocuk babası.

Muhafazakar Parti milletvekili Andrew Bridgen konuyu meclis standartlar komisyonuna taşıyacağını ve Vaz hakkında polise suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi.

Vaz ise gazetenin iddialarını avukatına havale ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May halkın siyasetçilere güven duymasını gerektiğini söylerken, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bunun "özel bir mesele" olduğunu açıkladı.

Vaz dokuz yıldır başkanlığını sürdürdüğü görevinden istifa ederken "Komisyon'un bütünlüğü benim için önemli. Başkalarından hesap soranlar önce hesap verebilmeli. Komisyon'un son dokuz yıldaki çalışmalarından ötürü gurur duyuyorum ve en uzun başkanlık görevi yapan kişi olmak da bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Vaz "Bu bütünüyle benim kararım ve ilk düşündüğüm gelişmelerin ailem üzerindeki etkisi oldu" dedi.

Vaz geçmişte erkeklerin seks için para ödemesinin suç kapsamına alınması konusunda "ikna olmadığı" açıklamasını yapmıştı.

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