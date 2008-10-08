İngiltere sekiz bankasına kurtarma simidi attı

İngiltere'de hükümet önemli sekiz banka için 50 milyar dolar tutarında kurtarma paketi hazırlayarak kullanıma sunacak.



İngiltere Maliye Bakanı Alistair Darling yaptığı açıklamada, kurtarma paketi uyarınca Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland and Standard Chartered bankalarına 50 milyar dolar tutarındaki likidite paketini kullanıma sunacağını bildirdi.



Açıklamada, söz konusu anlaşmayı sekiz bankanın imzaladığı belirtilerek, anlaşma uyarınca bankalara kısa vadeli likidite, yeni sermeye, orta vadede kredi sistemi için yeterli fon sağlama imkânı sağlanacağı kaydedildi.



Konu ile ilgili olarak İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Darling'in bugün bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

