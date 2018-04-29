T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere seçimlerinde kilit parti: DUP

Kuzey İrlanda'da İngiltere ile birliği savunan Demokratik Birlik Partisi (DUP), sandalye sayısını 10'a yükselterek genel seçimlerin kilit partilerinden biri haline geldi. DUP'un Muhafazakâr Parti ile koalisyon kurma olasılığı üzerinde duruluyor.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey İrlanda'da İngiltere ile birliği savunan Demokratik Birlik Partisi (DUP) erken genel seçimlerin kilit partilerinden biri haline geldi.

Dünkü seçimlerde sandalye sayısını 10'a yükselten DUP'un, çoğunluğu kaybeden Muhafazakâr Parti ile koalisyona gidip gitmeyeceği tartışılıyor.

DUP'un lideri Arlene Foster partisinin Muhafazakâr hükümetini destekleme konusunu konuşmak için erken olduğunu söyledi ancak Foster, Başbakan Theresa May'in liderlik anlamında önünde zorluklar olduğunu belirtti.

Parti'nin Lordlar Kamarası'ndaki yönetim kurulu başkanı Maurice Morrow ise "Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda için en iyi seçenek ne ise onu yapacağız" dedi.

May ekren genel seçimlerde parlamentoda elinde tuttuğu salt çoğunluğu yitirmiş ve ortaya çıkan yeni tabloda hiçbir parti tek başına hükümet kuramaz hale gelmişti.

May'in görevde kalıp kalmayacağının sorulması üzerine DUP lideri Arlene Foster, "Bilmiyorum. Sanırım ayakta kalması artık zor" dedi.

Kuzey İrlanda'da DUP oy oranını yüzde 10 oranında artırırken Sinn Fein partisi ise yüzde 5'lik bir artış yaşadı. Sinn Fein partisi parlamentoya 7 milletvekili soktu.

Bir bağımsız milletvekiliyle birlikte toplam 18 Kuzey İrlandalı milletvekili İngiltere seçimleri sonunda May'in hükümet kurma çabalarında kilit rol oynayacağına inanılıyor.

DUP 2015'teki genel seçimlerde May'in başbakanlığına açık destek vermişlerdi.

DUP içinden kaynaklar hiç bir koşul altında İşçi Partisi'nin kuracağı bir hükümete destek vermeyeceklerini söylüyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Sinn Fein partisine yakınlığıyla biliniyor.

Muhafazakarların DUP ile resmi bir koalisyona gitmemesi ancak gayri resmi bir anlaşma çerçevesinde destek arama olasılığı da var.

DUP lideri Foster İrlanda ile katı bir sınır çizilmesine ve sert bir Brexit sürecine karşı olduğunu açıklamıştı.

Foster, "Kimse sert bir Brexit istemiyor. Biz AB'den ayrılmak için işe yarar bir plan görmek istiyoruz. Bu seçim sonuçları da bununla ilgiliydi" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KuzeyDemokratik Birlik PartisiDUP Muhafazakâr PartiDUPMuhafazakâr PartiArlene FosterMuhafazakârFoster Başbakan Theresa MayLordlar KamarasıMaurice MorrowKrallıkSanırımSinn FeinMayPartisiJeremy Corbyn Sinn FeinFoster

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24