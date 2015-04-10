İngiltere seçimlerinde adaylardan biri porno emektarı

İngiltere'de 7 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler için Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nden (UKIP) aday olan John Langley'nin 30 yıldır porno sektöründe çalıştığı ortaya çıktı. Bristol kentinin Stockwood bölgesinden UKIP adayı olan 59 yaşındaki Langley, prodüksiyon şirketi sahibi bir porno emektarı olduğunu belirterek, birçok porno filmde oynayıp birçoğunun da yapımcılığını üstlendiği yönündeki haberleri teyit etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

UKIP sözcüsü, durumdan haberdar olduklarını ve desteklediklerini açıkladı

"Ben de herkes gibiyim. Bir tarafta oyunculuk yönüm var. Diğer tarafta normal bir hayatım" diyen Langley, "Biz Bağımsızlık Partisi'nde bara giden, The Sun okuyan ve porno izleyen sıradan işçi sınıfı insanlarını temsil ediyoruz" diye konuştu. Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi sözcüsü de parti olarak Langley'nin mesleğinden haberdar olduklarını ve ona destek verdiklerini açıkladı. Langley, parti lideri Nigel Farage'ın da ona destek vereceğini düşünüyor.

Langley, geçen yıl Nisan ayında Bristol Üniversitesi'nde çekilen bir belgeselde rol almıştı. Söz konusu filmde Langley, öğrencileri porno sektörüne sokmaya çalışırken görülüyordu.