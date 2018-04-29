İngiltere seçimleri: Theresa May istifa etmiyor, Kuzey İrlanda partisi DUP ile ittifaka hazırlanıyor

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimde iktidardaki Muhafazakâr Parti ilk sırada yerini korusa da, parlamentodaki salt çoğunluğunu kaybetti.

Seçimde hiçbir parti Avam Kamarası'nda hiçbir parti hükümet kurmak için gerekli olan 326 sandalye sayısına ulaşamadı ve koalisyon ya da azınlık hükümeti senaryoları konuşulmaya başlandı.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda Muhafazakârların şimdiye kadar gelen sonuçlara göre 318 sandalye alması bekleniyor. Bu, May'in partisinin parlamentoda 12 sandalye kaybettiği anlamına geliyor.

Sandalye sayısını 2015 seçimlerinde aldığı 232'den 261'e çıkaran İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn Başbakan Theresa May'e istifa çağrısı yaptı.

Ulusal oy oranına göre Muhafazakar Parti yüzde 42.4, İşçi Partisi ise yüzde 40 oranında destek aldı. Liberal Demokratlar yüzde 7.4, İskoç Ulusal Partisi SNP yüzde 3, UKIP yüzde 1.8 ve Yeşiller ise yüzde 1.6 puan aldı.

May Kraliçe 2. Elizabeth'den yeni hükümeti kurabilme izni istemek için Buckingham Sarayı'na gitti ve Başbakanlık Konutu Downing Street No 10 önünde yaptığı konuşmada, seçimde 10 sandalye kazanan Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi DUP ile ittifaka gideceğinin sinyalini verdi.

May, konuşmasında "Sadece Muhafazâkar Parti ile Demokratik Birlik Partisi'nin birlikte çalışmasının meşruiyeti var. Partilerimiz daha önce yıllarca uyum içinde çalıştı. Bu da bana ülkemizi daha iyi bir noktaya getirmemiz konusunda umut veriyor" dedi.

May'in DUP ile koalisyon görüşmelerine mi başlayacağı yoksa Kuzey İrlanda partisinden azınlık hükümetine destek mi isteyeceği ise net değil.

May, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin takviminde bir değişiklik olmayacağını da sözlerine ekledi ve kurulacak hükümetin Brexit'i yönlendireceğini ifade etti.

Seçimden sandalye sayısını en çok artıran parti olarak çıkan anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn seçim sonrasında yaptığı açıklamada May'in "bu ülkenin halknı doğru biçimde temsil edecek bir hükümet için aradan çekilmesi gerektiğini" söyledi.

Corbyn "Bu seçimin gerçek galibi kim belli. Bize güvenen insanlara hizmet etmeye hazırız" dedi. Corbyn buna karşın diğer partilerle pakt ya da anlaşmalara girmeyeceklerini söyledi.

Parlamentoda İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) 35 sandalyede kalarak 21 sandalyesini kaybetmiş oldu.

SNP 2015 seçimlerinde aday gösterdiği 59 bölgeden 56 milletvekili çıkararak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bazı analistler, yaşanan oy kaybının İskoç Ulusal Partisi'nin bağımsızlık referandumu planına darbe vurduğu yorumunda bulundu.

SNP, Brexit müzakerelerinin sonunda İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlenmesini istiyor.

Meclis'e milletvekili gönderemeyen ve seçimin en büyük yenilgisini alan AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall ise istifasını açıkladı.

UKIP oyları ise büyük oranda Muhafazakâr Parti'ye ve İşçi Partisi'ne kaydı.

Bu desteğin parlamentoda belli yasalar üzerinde oy desteği şeklinde olacağı söyleniyor.

Erken seçime katılım yüzde 68,7 oldu. Bu 2015'teki katılım oranından yüzde 2 daha yüksek.

Bu oran aynı zamanda 1997'den bu yana görülen en yüksek seçime katılım oranı oldu.

Seçim sonuçlarının 19 Haziran'da başlaması beklenen Brexit görüşmelerine nasıl bir etkisi olacağı da tartışılıyor. AB'nin baş Brexit müzakerecisi Michel Barnier "İngiltere hazır olduğu zaman görüşmelerin başlaması" gerektiğini söyledi.

İngiltre'nin eski Maliye Bakanı George Osborne "May büyük olasılıkla en kısa süre hizmet veren başbakan olacak" dedi.