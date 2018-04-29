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BBC Türkçe

İngiltere seçimleri: 3 ayda 3 saldırı sonrası partilerin güvenlik vaatleri

İngiltere'de son 3 ayda düzenlenen 3 saldırının ardından güvenlik, Perşembe günü yapılacak genel seçim öncesi gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. Peki partiler bu konuda ne vadediyor?

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de son 3 ayda düzenlenen 3 saldırının ardından güvenlik, Perşembe günü yapılacak genel seçim öncesi gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. Peki partiler bu konuda ne vadediyor?

Pazar günü Londra'da düzenlenen son saldırının ardından Başbakan Theresa May "Artık yeter" demiş ve çeşitli önlemler alacaklarını açıklamıştı.

İktidardaki Muhafazakar Parti güvenlik bütçesini 2020 yılına dek senede 11 milyar sterlinden 15 milyar sterline yükseltme sözü veriyor.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, iç istihbarat teşkilatı MI5'e 1900 kişi daha alındığını açıkladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 10 bin polis daha istihdam etmeyi vadediyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Muhafazakar Parti'yi "güvenlikten tasarruf yapmakla" eleştiriyor.

Jeremy Corbyn, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına bin kişi daha alacaklarını söylüyor. İşçi Partisi'ne göre, istihbarat teşkilatları güçlendirilmeli fakat yetkileri "orantılı" olmalı.

Muhafazakar Parti iktidarında polis sayısı yaklaşık 20 bin azaltılmıştı. Kültür Bakanı Karen Bradley bu azalmayı "önemli olan polisin sayısı değil gücü" diyerek savunmuştu.

Başbakan Theresa May ise terörle mücadele birimlerinin bütçelerinde kesinti yapılmadığını söylüyor. May, "radikalleşen kişilerin rehabilite edildiği" programı savunurken, İşçi Partisi bu programın azınlıkları yabancılaştırdığını düşünüyor.

Öte yandan Muhafazakar Parti de Corbyn'in "terörizme karşı yumuşak" tavır aldığını öne sürüyor.

Savunma Bakanı Michael Fallon, Corbyn'in "ülkenin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit" olduğunu söylemişti.

Liberal Demokrat Parti ise toplum destekli polis hizmetlerine 300 milyon sterlin ayırmayı vadediyor. Partinin bir diğer vaadi ise sahadaki tüm polislerin vücutlarına kamera yerleştirilmesinin zorunlu olması.

İşçi Partisi gibi Muhafazakar Parti'nin radikalizmle mücadele yöntemlerini Liberal Demokratlaa göre, azınlık topluluklarının içlerindeki radikallerle mücadele etmek için kendi yöntemlerini geliştirmelerini desteklemek gerekiyor.

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