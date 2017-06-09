İngiltere seçim sonuçları Brexit sürecini erteleyebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerinde elini kuvvetlendirmek ve parlamentoda sandalye sayısını artırmak için gittiği erken genel seçimlerde çoğunluğu elde edememesi, müzakerelerinin başlamasına 10 gün kala Avrupa Birliği'nde Brexit sürecinin gecikeceği endişelerinin doğmasına sebep oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger İngiltere genel seçimlerinin net bir kazananı olmadığı için Brexit sürecinin vaktinde başlayıp başlayamacağı konusunda emin olmadığını söyledi.

Oettinger Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada İngiltere'de "zayıf" bir müzakere ortağının kötü bir netice verebileceğini söyledi. Brexit müzakere sürecinin 19 Haziran'da başlaması planlanıyordu.

Almanya: Müzakerelere bir an önce başlamamız gerekiyor

Ancak Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth ise Brexit müzakerelerinde vakit kaybedilemeyeceğini söyledi. Angela Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, ZDF kanalına yaptığı açıklamada "Zaman daralıyor, müzakereler bir an önce başlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Oettinger'in Fransız meslekdaşı Pierre Moscovici sonuçların müzakereleri etkileyeceğini söyledi. Europe 1 radyosuna bir açıklama yapan Moscovici, diğer taraftan 2019'da ayrılmanın "opsiyonel" olmadığını, kanunla net bir biçimde belirlenmiş olduğunu kaydetti.

Finlandiya'nın eski Başbakanı Alexander Stubb attığı bir Tweet'te "Galiba Brexit müzakerelerine ara vereceğiz. Herkes için yeniden gruplaşma zamanı" dedi.

May İngiltere'deki referandum öncesinde Brexit kampanyasını yürütmüş, 23 Haziran'daki referandumda ayrılma kararı çıkınca başbakanlık görevini David Cameron'dan devralmıştı. Başbakan Theresa May 29 Mart'ta Lizbon Antlaşmasının 50'inci maddesi uyarınca Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışını ilan etmişti. May'in Muhafazakar Partisi, Brexit sürecinde AB'nin ortak pazarı ve gümrük birliğinden de ayrılmak istiyor.

Therese May bir sonraki seçimler 2020 yılında yapılacak olmasına rağmen yedi hafta önce erken seçim kararı almıştı. Bu kararı aldığında May'in seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak şu an May'in 11 aydır devam ettiği başbakanlık pozisyonu tehlikede görünüyor.

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Reuters/SSB/BD