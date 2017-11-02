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Dünya

İngiltere Savunma Bakanı istifa etti

Celal Sönmez / Londra, 2 Kasım (DHA) - İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan "uygunsuz davranış" savlarının ardından görevinden istifa etti

02 Kasım 2017 10:50

Celal Sönmez / Londra, 2 Kasım (DHA) - İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan \"uygunsuz davranış\" savlarının ardından görevinden istifa etti.
İstifasına ilişkin açıklamasında, \"geçmişteki bazı davranışlarının bulunduğu makama uygun olmadığını\" belirten Fallon, Parlamento\'nun konuyu ciddiye alarak \"doğru hareket ettiğini\" vurguladı ve şöyle dedi:
\"Benim geçmişteki davranışlarım ve bazı milletvekilleri hakkında bazı savlar son günlerde gün yüzüne çıktı. Bu savların birçoğu doğru olmasa da, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetler\'in gerektirdiği yüksek standartların altında kaldığımı kabul ediyorum.\"
Fallon\'un 2002 yılındaki bir yemek sırasında gazeteci Julia Hartley-Brewer\'nin dizine elini koyması üzerine bu gazetecinin kendisini uyardığını sözcüsü aracılığıyla kabul etmiş ve bu olay sırasında gazeteciden özür dilediğini de belirtmişti.
Savların ortaya çıkmasından sonra Julia Hartley-Brewer de yaşanan olayı anlatırken, \"Kendisine dokunması halinde yüzüne yumruk atacağımı, son derece sakin ve nazik bir şekilde söyledim\" demişti.

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