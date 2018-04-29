İngiltere Savunma Bakanı Fallon: Musul'da IŞİD'in sonu yakın

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Irak'ın Musul kentinde IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) karşı verilen mücadelede sona yaklaşıldığını söyledi.

Michael Fallon, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF), Musul'un kurtarılmasında Irak güçlerine destek kapsamında 700 hedefi vurduğunu da açıkladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD'e karşı hava saldırılarını son aylarda artırmıştı. RAF, Irak'ta son 25 yılın en yoğun operasyonunu yürütüyor.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ayrıca IŞİD'in Suriye'deki Rakka kentinde de kontrolü kaybetmeye başladığını belirtti.

İngiliz hava kuvvetlerinin kentte Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek çerçevesinde 69 hedefi vurduğunu açıklayan Fallon, "Rakka'da IŞİD'in yenilmesi yönünde geri dönüşü olmayan bir ivme yakalandı" dedi.

Öte yandan, Michael Fallon'un NATO Savunma Bakanları toplantısında Afganistan'a eğitim amaçlı olarak 85 İngiliz askerinin daha gönderileceğini açıklaması bekleniyor.

Afganistan'ta halen 500 İngiliz askeri görev yapıyor.

Fallon, Afganistan'da eğitim görevinin "terörle mücadele" ve istikrarın tesisine yönelik küresel bir çabanın parçası olduğunu söyledi.

İngiliz bakan, "Afganistan'ın transnasyonel teröristlere bir sığınak olmamasını sağlamak bizim sokaklarımızı da güvenli kılıyor. Bu yüzden Afganistan hükümetine ve savunma güçlerine güvenlik ve ordularını geliştirmeleri için desteği artırıyoruz" dedi.