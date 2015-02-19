İngiltere Savunma Bakanı: Baltık ülkeleri Rus tehdidi altında

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO üyesi olan eski Sovyet devletlerine "baskısı" konusunda endişeli olduğunu söyledi ve "Rusya, orada da Ukrayna'da kullanılanlara benzer taktikleri kullanabilir" dedi.

Fallon NATO'nun "ne pahasına olursa olsun" Rusya'nın saldırganlığına karşılık vermeye hazır olması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Fallon'ın yorumları, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Avrupa'ya yaptığı çağrıyı takip ediyor.

Cameron Avrupa ülkelerinden, Rusya'ya Ukrayna'da istikrarsızlık yaratmaya son vermediği takdirde, bunun "uzun yıllar" ekonomik ve mali bedelleri olacağını anlatmalarını istemişti.

"Moskova artık bu ülkeler için açık bir tehdit haline geldi" diyen Fallon, sözlerini "Kremlin yönetimi Ukrayna'da uyguladığı taktiklere benzer yöntemleri Baltık ülkelerinde de deneyebilir. Putin NATO'yu test ediyor" diyerek sürdürdü.

Savunma Bakanı Fallon'a göre, Rusya Baltık ülkelerinde Kırım'ın ilhakı sürecine benzer gizli operasyonları tercih edebilir.

İngiltere ve diğer Batılı ülkeler Rusya'yı Ukrayna'daki krizde ayrılıkçılara aktif destek vermekle suçluyor.

Kremlin ise bu iddiaları reddediyor.

'NATO hazır olmalı'

Rusya ile Batı ülkeleri arasında gerilimin tırmanmasıyla NATO'nun atacağı adımlar da yoğun biçimde tartışılır hale geldi.

Rusya'nın bölgede tehdit haline gelmesi üzerine NATO'nun gerekli karşılıkları vermek için hazır olması gerektiğini ifade eden İngiltere Savunma Bakanı Fallon, "Müttefik ülkeler hazır hale getiriliyor" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı'nın açıklamaları Başbakan David Cameron'un Moskova'ya yönelik yaptırım uyarılarını izliyor.

Cameron, "Rusya Ukrayna'da istikrarsızlığı körükleyen politikalarına devam ederse uzun yıllar yaptırımlarla yüzleşmek zorunda kalacağını bilmeli" demişti.

Yeni Soğuk Savaş mı?

Savunma Bakanı Fallon, Rusya ile gerilen ilişkilerin yeni bir Soğuk Savaş olarak adlandırılmasının da doğru olmayacağını ifade ederek, "Şu an savaş oldukça sıcak" dedi.

"Ukrayna sınırını geçen zırhlı araçlar görüyoruz. Estonya'da bir sınır muhafızı esir alındı ve hâlâ ülkesine dönmesine izin verilmiyor".

Fallon, "Manş Denizi üzerinden Rus savaş uçakları geçerken, Kuzey Denizi'nde esrarengiz denizaltılar belirirken bana sanki işler ısınıyor gibi geliyor" diyerek devam etti.

Kiev: BM Barışgücü askerleri konuşlandırılmalı

Ukrayna'da ise Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusunda Birleşmiş Milletler Barışgücü askerlerinin görev yapması gerektiğini, geçen hafta Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanan ateşkesin ancak bu şekilde hayata geçebileceğini söyledi.

Rusya'nın BM büyükelçisi Vitali Çurkin ise Ukrayna'nın çağrısını "yıkıcı bir girişim" olarak adlandırarak, kınadı.

Poroşenko yaklaşık 2 bin Ukrayna askerinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Donetsk'te bulunan stratejik Debaltseve kasabasından çekilmesinin ardından acil güvenlik zirvesi topladı.

Poroşenko, "Minsk'te barış için verilen sözler tutulmuyor" dedi.

Ukraynalı lider ateşkes anlaşmasının imzalanmasına rağmen isyancıların Debaltseve'ye saldırmaya devam ettiğini vurguladı.

Rusya yanlısı isyancılar, Debaltseve'nin ateşkesten önce zaten düşmek üzere olduğu için bu kasabanın ateşkes kapsamına alınamayacağını iddia ederek bölgedeki operasyonlara devam etmişti.

Poroşenko, "Konuyu görüştük ve hem BM hem de Avrupa Birliği gündemine taşımaya karar verdik. Ateşkesin sürdürülmesi için bölgeye barışgücü askerlerinin yerleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Rus büyükelçi Çurkin ise Poroşenko'yu kabul ettiği anlaşmayı hayata geçirmektense, yeni arayışlara girmekle suçladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada da, Moskova, Paris, Berlin ve Kiev'in durum bugün bir telekonferansla görüşecekleri bildirildi.