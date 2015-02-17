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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna ateş çemberinde

Ateşkes anlaşmasına rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Debaltseve kasabasına girerek askerlerle çatıştı. BM Güvenlik Konseyi acil toplanma kararı aldı.

17 Şubat 2015 22:09


Rusya yanlısı ayrılıkçılar stratejik açıdan önemli bir ulaşım noktası olan Debaltseve kasabasının yüzde 80'ini ele geçirdiklerini iddia etti.

Ayrılıkçıların komutanı Eduard Bassuri, “Sadece birkaç semt kaldı. O zaman bölgeyi tamamen kontrol altına alacağız“ dedi.

300'den fazla Ukraynalı askerin tutsak alındığını belirten Bassurin, “Çok sayıda ölü var. Kentte başka asker var mı diye araştırıyoruz“ açıklamasını yaptı.

Kiev'deki Savunma Bakanlığı da ayrılıkçıların saldırısını doğruladı. Bakanlık sözcüsü sokaklarda çatışmalar yaşandığını, bazı askerlerin tutsak alındığını bildirdi.

Şu anda ne gazeteciler ne de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine izin verildiğinden tam olarak neler yaşandığı bilinmiyor. Ukrayna hükümeti Rusya'yı ve ayrılıkçıları Ukrayna'nın doğusundaki barış sürecini baltalamakla suçladı.

BM Güvenlik Konseyi toplanıyor

Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.

Rusya'nın talebi üzerine Orta Avrupa saati ile 21.00'de yapılacak toplantıda Rusya tarafından hazırlanan BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının oylanması bekleniyor.

Taslakta, Minsk Mutabakatı'nın uygulanmasına yönelik önlemlerin yer aldığı bildirildi.

Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki temsilcisi Büyükelçi Yuri Klymenko, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes anlaşmasının, Rusya yanlısı grupların düzenli saldırıları ve provokasyonları nedeniyle tehlike altında olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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