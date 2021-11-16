İngiltere, San Marino'yu 10-0 yendi!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, zayıf rakibi San Marino'yu 10-0 mağlup etti. Maçtan 10 galip ayrılan İngiltere'de Harry Kane 4 golle yıldızlaşırken diğer golleri Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham, Bukayo Saka ve kendi kalesine Filippo Fabbri attı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubunda Dünya Kupası finallerine katılmayı daha önceden garantileyen İngiltere, San Marino'ya konuk oldu.



Zayıf rakibine gol yağdıran İngiltere karşılaşmadan 10-0 galip ayrıldı. 6. dakikada Harry Maguire ile skor 1-0 olurken 15. dakikada Filippo Fabbri kendi kalesine attı ve dört golle Harry Kane yıldızlaştığı maçın ilk yarısı 6-0 sona erdi.

İkinci yarıda da goller devam etti. 58'de Arsenal'in genç yıldızı Emile Smith Rowe 7-0 yaptı. 69. dakikada Tyrone Mings farkı sekize çıkaran golü attı. 78'de Tammy Abraham ve 79'de Bukayo Saka maçın skorunu belirledi: 10-0

San Marino'da Dante Carlos Rossi, 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu skorun ardından İngiltere puanını 26 yaparken San Marino grupları puansız bitirdi.