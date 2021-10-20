İngiltere Sağlık Bakanı: Kış aylarında günlük 100 bin Covid-19 vakası görülebilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip Koronavirüs salgınının hala tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, kış aylarında günlük 100 bin Covid-19 vakası görülebileceği uyarısında bulundu.

Javid, Covid-19 salgınına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, artan vaka sayıları karşısında İngiltere'nin alacağı tedbirleri ve aşılama programının önemini anlattı.

Bakan Javid, yeni Covid-19 varyantı AY4.2.'nin ise yayıldığını fakat her zaman yeni varyantlar tespit ettiklerini belirtti.

"AY4.2'nin daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanmak için hiçbir neden olmasa da bir sonraki varyant veya ondan sonraki varyant olabilir" diyen Javid, bu nedenle güçlendirici aşıların çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Virüsün uzun vadede bizimle olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız"

Bakan Javid, hastaneye yatışların günde 1000 civarında olduğunu kaydederek, kış aylarında vaka sayılarının günde 100 bine ulaşabileceğini ifade etti.

Javid, "Bu salgın bitmedi. Hepimiz bu virüsün uzun vadede bizimle olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız. Bu noktada B planımızı uygulamayacağız ancak teyakkuzda olacağız." dedi.

Ülkede durumun daha zorlu hale gelmesi halinde "acil durum" önlemlerinin hazır olduğunu söyleyen Javid, ancak henüz o noktada olmadıklarının altını çizdi.