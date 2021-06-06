İngiltere Sağlık Bakanı: Hint varyantı yüzde 40 daha bulaşıcı

Bilim Kurulu'nun bu uyarısı sorulduğunda Hancock "Uyarı birkaç hafta önce yapıldı ve o zamana kıyasla daha fazla veri var elimizde. Vaka sayıları kadar bu vakaların hastaneye yatma oranına da bakıyoruz ve vakalarla hastaneye yatış arasındaki bağ eksiki kadar güçlü değil" dedi.

'Aşı oldukları halde hastaneye yatanlar hafif geçiriyor'

Hancock "Her iki doz aşıyı olduğu halde hastaneye yatanlar var ama çok az. Hastanedekilerin çoğunluğu aşı olmayanlar ve kritik olan da iki doz aşı olanlar hastaneye yatmış olsa bile hastalığı daha hafif geçiriyorlar" diye konuştu.

Sağlık Bakanı "Yani aşı işe yarıyor ve çıkış yolumuz bu. Ama bu varyant, daha bulaşıcı olduğundan bu hesaplamaları zorlaştırıyor ve bir hafta daha vakaların seyrine bakıp, 21 Haziran'da kısıtlamaları tamamen kaldırıp kaldırmamayı değerlendireceğiz" diye de ekledi.