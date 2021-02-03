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Koronavirüs

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

03 Şubat 2021 18:14

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede 10 milyon kişinin Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni varyantın ortaya çıktığı, İngiltere’nin Sağlık Bakanı Matt Hancock 10 milyon kişinin Koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Hancock, “Bu, bu virüse karşı ulusal çabamızda çok önemli bir kilometre taşıdır. Her aşı hepimizi biraz daha güvenli hale getirir. Katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Mutasyonlu virüs yeniden mutasyona uğradı 

Öte yandan, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün, bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiğini açıklamıştı."E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Uzmanlar, en kötü senaryoda aşıların birkaç hafta veya aylar içinde mutasyona karşı çok daha etkili olabilecek şekilde yeniden tasarlanabileceğini belirtmişti.

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