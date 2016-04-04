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İngiltere Premier Ligi'nde doping iddiaları

Arsenal, Chelsea ve Leicester City'den iddialara yalanlama geldi

04 Nisan 2016 00:40

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, bir İngiliz doktorun son altı yıl içinde aralarında Premier ligi takımlarından Arsenal, Chelsea ve Leicester City futbolcularınının da bulunduğu 150'den fazla sporcuya yasak performans artırıcı ilaçlar yazdığı iddiasına yer verdi.

Gazete bununla birlikte, konuşmalarını gizlice filme aldığı doktorun iddialarını destekleyecek kanıt olmadığını belirtti.

Üç kulüp de Mark Bonar adlı doktorun iddialarını yalanladı.

Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Temelsiz iddiaların" yayımlanmasının kulüpte düş kırıklığı yarattığı belirtildi.

Chelsea, iddiaların "yanlış ve temelsiz" olduğunu belirtti.

Kulübün açıklamasında Chelsea'nin Doktor Bonar ile geçmişte hiç bir şekilde ilişkisi olmadığı, herhangi bir futbolcularının bu doktor tarafından tedavi edildiği ya da sunduğu hizmetlerden faydalandığına dair hiçbir kayıt bulunmadığı belirtildi.

Leicester'in yöneticilerinden de yalanlama geldi.

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